¿Alessandra Rosaldo se va a divorciar de Eugenio Derbez?

En días pasados, algunas de las famosas de la televisión han anunciado que tomaron la decisión de separarse de sus parejas.

Ante la situación, la famosa Alessandra Rolsaldo fue cuestionada al respecto sobre su relación con el comediante Eugenio Derbez.

De acuerdo con la información, indicó que su matrimonio no corre ningún riesgo, ya que se encuentran mejor que nunca como pareja.

Así mismo, dio como fin a los rumores que en medios de comunicación circulaban, pues aseguraban que los famosos tenían problemas a raíz de los hijos del comediante.

"Estamos viviendo como una etapa como de muchos cierres de ciclos, quizás eso es lo que está sucediendo a nivel general, yo me encuentro muy bien, o sea, no me voy a separar, estoy bien, en familia, muy contentos", explicó.

Por su parte, detalló que la música le ha ayudado a sobrellevar los momentos más difíciles entre los que podrían ser de pareja.

"Claro, siempre la música, el baile, el canto, lo que hacemos, claro, siempre es un escape de todo, de pasión, de amor, de lo que uno trae dentro", afirmó.

Finalmente, anunció que está muy contenta de estar de regreso a los escenarios y en esta ocasión en "Sentidos Opuestos".