Alex Fernández confiesa que el supuesto fantasma de su abuelo se le aparece

Así como le pasa a la viuda del charro Vicente Fernández, Doña Cuquita Abarca, el nieto del cantante, Alex Fernández, reveló que su abuelo se le ha hecho presente de distintas formas, inclusive el día en que lo velaron tuvo contacto cercano con él.

A casi 3 meses de la muerte del "Charro de Huentitán", Alex confesó que su "Tata" como le decía, se le manifestó para confirmarle que lo acompañará durante su trayectoria musical.

"Algo raro que me pasó cuando estaba su ataúd ahí con toda la familia; nos dieron la oblea, recé y empecé a decirle a mi abuelo que estuviera conmigo, que podía disfrutar esta aventura hasta donde él quisiera".

El hijo de Alejandro Fernández mencionó que ese mismo día, le pidió a su abuelo una señal de que estaría con él siempre.

A fin de apoyarlo y reiterar que estuviera de acuerdo con que siguiera su deseo de ser cantante, pero que jamás se imaginó la manera en que respondería.

"Le dije dame una señal si me estás escuchando, si estás de acuerdo; la gente va a pensar que estoy loco, pero me dio un calambre en el dedo: se me puso la piel chinita, me asusté y dije bueno, fue un sí", relató el joven cantante.