Alfredo Adame sacó a sus hijos de su testamento por "malagradecidos"

El polémico ex-conductor de televisión, Alfredo Adame, de nueva cuenta dio de qué hablar después de asegurar que sacó a sus hijos de su testamento al asegurar que son unos malagradecidos con sus atenciones.

Fue por medio de una entrevista para TVyNovelas donde Alfredo Adame aseguro que no dejara nada de sus pertenencias a Diego, Sebastián y Alejandro, sus hijos con Mary Paz Banquells.

“(No les voy a dejar) nada en lo absoluto; para la gente malagradecida, nada. Cada día que pasa me doy más cuenta de todo lo que hicieron la mamá (Mary Paz Banquells) y ellos, así que ya están fuera de mi vida y no tengo ninguna intención de arreglar nada ellos, ni volverlos a ver”, señaló.

Respecto a cómo distribuyó su herencia, Adame apuntó que todo se lo dejó en vida a su hija Vanessa y aseguró que ella es quien le maneja sus finanzas.

“Ya no soy dueño de nada; todo lo que tenía: mis cuentas de banco, mis propiedades, mi yate... Todo se lo heredé en vida a mi hija Vanessa; ella ya es la dueña de todo y nada más me da para mis chicles (....) Yo nada más le digo a mi hija: ‘Voy a tal lado’ , me hace mi cheque y adiós. Ya no manejo tarjetas de crédito, débito, ni absolutamente nada”, destacó.