Alicia Machado desata controversia por comentarios contra Selena Gomez

Alicia Machado se encuentra en el ojo del huracán tras ser duramente criticada por un supuesto comentario ofensivo hacia Selena Gomez, quien recientemente publicó un video en sus redes sociales visiblemente conmovida por la situación de los migrantes mexicanos deportados en Estados Unidos. La reacción de la exreina de belleza desató una ola de indignación en redes sociales, provocando que muchos usuarios la acusaran de insensible y ofensiva.

El origen del conflicto se remonta a un video que Selena compartió en sus historias de Instagram, en el que, entre lágrimas, expresó su frustración e impotencia por las deportaciones de familias mexicanas. "Están atacando a toda mi gente, a los niños. No lo entiendo. Lo siento mucho, me gustaría poder hacer algo, pero no puedo. Lo intentaré todo, lo prometo", dijo la cantante de origen mexicano. Aunque el video fue eliminado poco después, las reacciones no tardaron en llegar.

A través de la red social X (antes Twitter), se viralizó una captura de pantalla en la que Alicia Machado, supuestamente, comentó sobre el video de Selena. En el mensaje, Machado habría escrito: "¡Muchacha pend***! Ya póngase a estudiar español y al gym, mija, al gym. Te mando mis proteínas @aliciamachadodietplan. Aburre, Jessy @selenagomez". Este supuesto comentario, aunque no confirmado por Machado, fue suficiente para que los usuarios de las redes sociales la acusaran de falta de empatía y de promover discursos de body-shaming.

La reacción del público fue inmediata. Las publicaciones recientes de Machado en Instagram se llenaron de comentarios negativos, criticando su actitud y cuestionando su empatía. Comentarios como "Entre más hablas, más te hundes" y "Qué horror meterte con el físico de alguien" inundaron su perfil. Ante la avalancha de críticas, Machado decidió limitar los comentarios en sus publicaciones y eliminar aquellos que la atacaban directamente.

Alicia responde con una canción de Selena Gomez

Lejos de disculparse o aclarar la situación, Machado utilizó su cuenta de Instagram para publicar un video promocional de su línea de proteínas acompañado de la canción "Good For You", uno de los éxitos de Selena Gomez. En el texto que acompañó la publicación, Machado escribió: "Mis amores, ¿ya más tranquilos y positivos? Vamos, la constancia, determinación y disciplina, ¡todo lo puede! Arrancando esta semana con toda la actitud".

Sin embargo, esta respuesta fue percibida por muchos como una burla hacia la situación y como una estrategia para desviar la atención hacia su marca personal.

La comunidad se posiciona

El incidente ha dividido opiniones en redes sociales. Mientras algunos defienden a Selena Gomez por su vulnerabilidad al abordar un tema tan sensible, otros critican a Alicia Machado por lo que perciben como un intento de ganar atención mediática a costa de la situación.

Por ahora, ni Selena Gomez ni su equipo han respondido a los comentarios de Machado, pero el impacto del enfrentamiento continúa generando debates sobre la responsabilidad de las figuras públicas en el uso de sus plataformas y el poder de las redes sociales para amplificar conflictos.