Alicia Machado quiere conocer a Selena Gomez

Alicia Machado ha desatado una ola de críticas en redes sociales luego de sus polémicos comentarios sobre Selena Gomez. La exreina de belleza cuestionó el video en el que la cantante aparece llorando por la deportación de migrantes en Estados Unidos, lo que generó una fuerte reacción del público. Durante su participación en el programa La Mesa Caliente, Machado tuvo un enfrentamiento con la periodista Verónica Bastos, quien la confrontó por sus declaraciones.

Ante la ola de comentarios negativos y el hate en sus redes sociales, Alicia Machado decidió hablar al respecto mediante un video en el que expresó su arrepentimiento por sus palabras hacia Selena Gomez. En su mensaje, aseguró que nunca tuvo la intención de generar tal controversia y que incluso admira la música de la cantante. "Me fascina su música y lo que dice en sus canciones, pero me han amenazado hasta de muerte por esto", afirmó la exMiss Universo, visiblemente molesta por la situación.

Machado también reveló que las críticas han trascendido su persona, afectando incluso a su hija. De acuerdo con sus declaraciones, usuarios de redes sociales han utilizado el escándalo para atacarla con comentarios sobre su familia. "Ya fueron a tratar de meterse con mi hija, a meterse en sus redes y decirle que su papá es un narco. Ya superen el tema de mi hija, por favor", denunció, asegurando que ha lidiado con la envidia durante toda su carrera.

En su video, la también presentadora de televisión insistió en que la reacción de los seguidores de Selena Gomez ha sido exagerada y pidió que dejen el tema atrás. Sin embargo, dejó claro que no piensa limitar su opinión en el futuro. "Nada más porque le dije dos cosas a esta niña y ya están así. Prepárense, porque el próximo domingo será alguien de La Casa de los Famosos y seguramente serán ustedes, fanáticos", expresó con ironía.

Al final de su mensaje, Alicia Machado pareció intentar suavizar la polémica y hasta manifestó su interés en conocer a Selena Gomez. "Me encantaría que con este escándalo me la presentaran, yo la quiero conocer. Como me han escrito, a lo mejor ella ni siquiera tiene la más mínima idea de quién soy yo. Seguramente no sabe quién soy", dijo, restándole importancia a la controversia.

La exMiss Universo cerró su declaración haciendo referencia a su comentario inicial sobre la depresión y el ejercicio, por el cual recibió múltiples críticas. "No tiene idea de quién es esta doñita que le dijo que la mejor manera de curar la depresión es ir al gym", concluyó, sin mostrar un verdadero arrepentimiento por sus palabras.

A pesar de su intento de aclarar la situación, Alicia Machado sigue recibiendo críticas en redes sociales, donde muchos usuarios consideran que su disculpa no es sincera y que solo intenta calmar la tormenta mediática.