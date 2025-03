Alicia Villarreal rompe el silencio sobre su denuncia contra Cruz Martínez

Ciudad de México.- La cantante Alicia Villarreal hizo frente a la polémica que la colocó en el ojo del huracán desde el pasado mes de febrero, cuando denunció pública y legalmente a su actual marido, Cruz Martínez, por presunta violencia de género.

La intérprete de "Te aprovechas" aclaró que no tuvo más remedio que accionar de esta forma contra su marido, dado que tenía bastante tiempo intentando separarse del integrante de Kumbia Kings, sin poder concretarlo por varios motivos. "Tengo años diciendo que me he querido separar de él, pero siempre es la parte de la familia la que te amarra, y está uno mal, ya llegamos a este punto", dijo la estrella del regional mexicano.

Luego de que la periodista Pati Chapoy le preguntara si vivió algún tipo de maltrato psicológico y físico durante los años que estuvo junto al productor musical, Alicia confesó:

"Sí... de todo eso, había todo eso, ya no podía yo continuar con esto. A veces la gente dice: ´¡ay!, pues que vaya a poner una denuncia´, eso hice, eso había hecho anteriormente también". Conjuntamente, la cantautora regiomontana subrayó: "No es fácil enfrentarte con alguien que te dice: ´es mentira, que no pasa nada, que estás exagerando´. Está bien, igual y ya mañana no es nada. Y esos son los primeros grandes errores que vamos cometiendo".

Con la voz entrecortada y a punto de romper en llanto, la regiomontana explicó:

"Y lo defiendes con todo el amor siempre, porque no he estado más que en esa posición desde el amor, y porque amo a mis hijos, porque no quiero que ellos piensen que no..., bueno, uno aguanta, y soporta, y dices: ´no, no pasa nada´, y he perdonado desde el fondo de mi corazón, pero también le he dicho: ´no te equivoques, no porque te perdono quiere decir que justifico tus acciones, no las justifico´. Entonces se da esta separación de nosotros en el 2021".

Tras aclarar que se encuentra en trámites de divorcio, Villarreal enfatizó: "Sí, tengo constancias, tengo cartas notariadas, que están también en su poder (...) Y donde le pido que, amigablemente, que lo llevemos por el bien de los hijos, lo llevemos, pues, tranquilos, como buenos amigos".

Por último, Alicia reveló que desde hace más de un año sus descendientes estaban enterados sobre su decisión de separarse de Martínez, pero que el único que no estaba de acuerdo con todo el proceso era su propio ex.

"En diciembre del 2023 sí me senté con todos en mi recámara, con él presente, y fue cuando hablé con ellos, y les dije que yo, mi decisión era, 100 por ciento, la misma, y que tenían que apoyarme, y tenían que entenderme.

"Ellos dijeron que era algo que lo sabían, así que no nos preocupáramos, que ellos iban a estar bien con esa decisión. Él no ha estado a gusto con esa decisión, no está aceptando esa decisión, porque, pues, yo estaba solicitándole el divorcio", finalizó.