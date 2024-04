'Amanecí con Mickey al lado': Lucía Méndez revela que Luis Miguel la emborrachó

Lucía Méndez, una vez más es tendencia en redes por una de sus anécdotas, en esta ocasión luego de recordar cuando el cantante Luis Miguel la habría emborrachado.

Cabe recordar que, a pesar de la diferencia que hay de edad entre los famosos, la actriz tuvo un romance fugaz con el intérprete de 'Ahora te puedes marchar' en 1988.

De acuerdo con lo relatado por la actriz, "El Sol de México' se encontraba hospedada en el mismo hotel que ella. Una de esas noches, el famoso habría tocado la puerta de su habitación para decirle que necesitaba charlar con alguien.

Méndez asegura que la insistencia del ex de Aracely Árambula, quien traía una botella de champagne, era tanta que lo dejó pasar al cuarto.

"Me llegó Luis Miguel con una botella de champagne en la mano", relató la famosa.

Lucía mencionó que empezó a tomar con el cantante, pero se emborrachó a los pocos minutos, aparentemente por no haber comido bien y el cansancio que tenía, por lo que fue hasta el otro día cuando se percató de que había dormido con Luis Miguel.

"Me tomé la copa y no supe qué pasó. Me puse pe...., yo creo porque de alguna forma no había comido, estaba cansada. Se me subió muy rápido y amanecí con Micky al lado".

La actriz comentó que le preguntó al cantante qué había ocurrido esa noche, sin embargo, solo le contestó: "No hay problema, ya pasó".

A Méndez no le pareció la respuesta que le dio el intérprete de 'La chica del bikini azul', y le dijo que no quería volver a verlo nunca.

"Me pongo como energúmeno: ´No es posible, qué barbaridad, me emborrachaste. Fuera de aquí, no te quiero volver a ver en mi vida".

"Nos llevábamos muy bien y había una buena química. Le llevaba años y no iba a suceder nada bueno (...), la verdad siempre traté de no enamorarme", añadió.