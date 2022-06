Amber Heard asegura no merecer el odio que recibe

Estados Unidos.- La actriz Amber Heard brindó su primera entrevista en televisión luego de que a principios de este mes perdiera el juicio por difamación contra su ex marido Johnny Depp.

La artista de 36 años platicó en el programa Today sobre el resultado de dicha batalla legal, asegurando que comprende la postura de los miembros del jurado, aunque no dudó en pronunciarse contra los ataques que ha recibido en Internet.

"No los culpo. La realidad es que les entiendo. Él no deja de ser un personaje muy querido y la gente siente que lo conoce. Es un actor fantástico", comentó Heard sobre el apoyo que recibió su ex de la gente.

Al respecto de lo que la gente dice de ella, Amber recalcó: "Aunque algunos estén completamente seguros de que merezco este nivel de odio y esas críticas tan afiladas, incluso si piensan que estoy mintiendo, la verdad es que nadie puede mirarme a la cara y decirme que lo que ha pasado en las redes sociales es una representación justa de la realidad. Nadie puede decirme que esto ha sido justo".

De la misma manera, la intérprete aprovechó para subrayar que tiene la conciencia tranquila y tanto ella como sus seres queridos saben lo que realmente sucedió.

"No me importa lo que uno piense de mí o los juicios que quiera hacer sobre lo que pasó en la intimidad de mi propia casa, en mi matrimonio, a puertas cerradas. No presumo que la persona promedio deba saber esas cosas. Y por eso no me lo tomo como algo personal", manifestó.

Fue el 1 de junio cuando el jurado resolvió que Heard difamó a Depp en tres declaraciones separadas dentro del artículo de The Washington Post; y a su vez, Johnny lo hizo contra Amber en una declaración que hizo su abogado. Por tal motivo, la actriz debe pagarle a su ex 10 millones de dólares más 350 mil por daños punitivos, mientras que él tiene que darle 2 millones.