Ana Gabriel fue hospitalizada de emergencia

La famosa cantante mexicana, María Guadalupe Araujo Yong, mejor conocida como Ana Gabriel, tuvo que ser hospitalizada por una fuerte infección en las vías respiratorias. Esta infección es lo sufrientemente fuerte para que la cantante cancelara su presentación en la Arena Movistar.

Fue por medio de un video, donde la propia Ana Gabriel dijo que después de su concierto tuvo que ir al hospital para ser hospitalizada.

¡Que artista! Se notó el gran esfuerzo para llevar a cabo su concierto con su malestar y aún así pudo brindar un buen espectáculo. En condiciones similares otro cantante se baja del escenario y no canta más.



Grande Ana Gabriel, aplausos de pie.#AnaGabriel #MovistarArena pic.twitter.com/DBjnul0UK2 — (@ElViajero_100) May 15, 2024

"Como pueden darse cuenta, amigos, tuve que venir después del concierto, por eso es que vengo maquillada, a urgencias y di positivo a influenza. Tengo que tomar reposo para poder cumplir, como debe de ser, con ustedes, público. Tengo que cumplirle a Santiago de Chile, Paraguay y Brasil".

"Les agradezco esta noche, que me dio Santiago, su comprensión, su corazón, su amor, pero sobre todo la complicidad a lo que me estaba pasando. Siento mucha pena decirles que fue un gran esfuerzo para mí esta noche, pero que ustedes me llenaron de tanto amor, que logré salir, no como hubiera querido, no como se lo merecen", continuó.

#AnaGabriel fue hospitalizada de emergencia en Chile tras dar positivo de influenza, así lo dio a conocer a través de un video en su cuenta de Instagram. Por @javierpoza



IGAnaGabriel pic.twitter.com/YEwBmbzNgQ — JavierPozaInforma (@pozainforma) May 16, 2024

Finalmente, y con la esperanza de que muy pronto estará en óptimas condiciones para poder subirse a un escenario, anunció que su concierto pospondrá hasta el próximo lunes 20 de mayo.