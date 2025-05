Ángela Aguilar asegura que su familia apoyo su relación con Nodal

En una entrevista reciente con Pati Chapoy, la cantante Ángela Aguilar habló abiertamente sobre diversos temas, incluyendo su relación con Christian Nodal.

Durante la conversación, Chapoy no dudó en preguntarle si alguien cercano le había advertido que Nodal podía ser "el equivocado", en referencia a su más reciente canción. Ángela respondió con sinceridad: "Creo que todo el mundo me dijo que era el equivocado, excepto en mi familia, ellos no". Con esta declaración, dejó claro que, aunque enfrentó opiniones negativas, su familia siempre respaldó su relación.

Pese a los rumores y críticas que han rodeado su romance, la pareja continúa más sólida que nunca. Tanto Ángela como Nodal han demostrado que los comentarios externos no han debilitado su vínculo, sino todo lo contrario.

Además, la joven aclaró que la canción "El Equivocado" no fue escrita pensando en Nodal, a pesar de que muchos —incluso el propio cantante— lo habían interpretado así.