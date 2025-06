¡Concierto al borde del colapso! Ángela Aguilar cancela en presentacion en Neiva

El pasado 29 de junio de 2025, Ángela Aguilar canceló de emergencia su concierto en Neiva, Colombia, programado para esa tarde como parte de las Fiestas de San Pedro. La causa: un percance estructural serio en la "Nueva Arena LMP", que imposibilitó el montaje seguro del escenario, según explicó la artista en un mensaje dirigido a sus seguidores.

En su comunicado, la cantante mexicana manifestó su pesar:

"Neiva, me duele mucho no poder cantarles hoy. Estaba muy ilusionada de ir a su hermosa tierra... El incidente que ocurrió en la estructura del escenario no nos permite presentarnos".

La producción, encabezada por Harrinson González de Las Mejores Producciones, confirmó la detección de una flexión en el techo principal del escenario, lo que podría haber comprometido la integridad física de los asistentes, músicos y técnicos.

Ángela no sólo manifestó su tristeza por la cancelación, sino también su prioridad por la seguridad:

"Lo más importante para mí es su seguridad y bienestar, tanto de ustedes como de nuestro equipo... Me quedo con ganas de tomar su aguardiente, cantar con ustedes y sentir su calor".

El show formaba parte del evento "La Combinación Perfecta", un cartel conjunto con artistas como Pepe Aguilar, Paulina Rubio, Wisin y Grupo Frontera, y muchos otros que ya estaban listos para el evento.

Hasta el momento, no se ha informado si la presentación será reprogramada, aunque Ángela dejó abierta la puerta para volver pronto a Neiva y cumplir con su público.