Ángela Aguilar defiende a Danna tras críticas por preferir a España y no México

México.- La cantante de regional mexicano, Ángela Aguilar, defendió a Danna de las críticas y el hate que está recibiendo en redes la actriz, luego de haber preferido a España y no México, su país.

Cabe recordar que en 2022, la intérprete de 'Qué agonía' fue cancelada en redes sociales, luego de celebrar el triunfo de Argentina contra Francia en el Mundial de Qatar, destacando que era "25 por ciento argentina".

Tras haber pasado por la misma situación, la hija de Pepe Aguilar salió en defensa de la intérprete de 'Mundo de Caramelo', destacando que es muy cansado ser 'cancelada' por preferir otras nacionalidades.

"Danna es una amiga mía, y lo que te puedo decir es que estoy muy cansada de que las mujeres tan trabajadoras, poderosas, que se han dedicado toda su vida a estas carreras, las cancelen por babosadas y las metan en problemas por babosadas, yo apoyo la carrera de cualquier mujer que se quiera dedicar a la música, que se quiera dedicar a la industria, y se me hace muy injusto lo que están haciendo, la neta", mencionó.

Sobre las críticas y cometarios negativos que recibe frecuentemente en sus redes, Ángela comentó: "Es que llega a hartar si no amas lo que haces, y yo amo lo que hago, y a mí me encanta, y si tengo que vivir con la gente no conociéndome o diciéndome cosas que no son verdad, yo sí sé cuál es mi verdad y yo estoy muy contenta de estar aquí".

Además, aceptó que ha cometido algunos errores en su carrera musical. "Ojalá haya aprendido con varios tropiezos, ya ni quiero usar tacones para no caerme otra vez", añadió.

Danna dará un concierto completamente gratis el próximo 28 de abril en Monterrey, Nuevo León, en el próximo Macrofest, donde será la artista principal.

El cantante Mario Bautista, y el dúo de pop Mau y Ricky también se presentarán en el mencionado evento y deleitarán a los regios con sus más grandes éxitos.

"Una vez más, el evento más esperado del año: ¡El MACROFEST! Nos vemos este 28 de abril en punto de las 5:00 pm en la Macroplaza", anunció el Gobierno de Nuevo León.