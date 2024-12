Ángela Aguilar revela cómo afronta el hate en redes sociales

Ángela Aguilar, reconocida cantante del regional mexicano, ha generado debate luego de confesar en una entrevista con Glamour Latinoamérica que acude al psicólogo debido al impacto del hate que recibe en redes sociales. En la misma entrevista, la artista fue nombrada como la "Mujer del Año" por la revista, una decisión que desató controversia entre internautas.

Ángela compartió cómo el escrutinio público ha afectado su bienestar emocional. "Sigo aprendiendo a manejar mi salud mental para que no se vea afectada por muchas cosas que pasan en mi vida pública. Lo más importante es ser genuina con tus acciones, palabras y decisiones", señaló la hija de Pepe Aguilar.

Durante la conversación, Ángela mencionó una lección clave que ha aprendido en terapia: "Mi psicóloga me dijo: ´Tratar de controlar algo afuera de ti es de psicópatas, y no seas psicópata´. Y lo aplico", indicó, reflexionando sobre la importancia de aceptar lo que no está bajo su control.

Polémica en torno al premio "Mujer del Año"

El reconocimiento que Glamour otorgó a Ángela Aguilar no estuvo exento de críticas. Muchos usuarios en redes sociales argumentaron que la cantante no merecía el título, señalando episodios de su vida personal, como su relación con Christian Nodal.

La intérprete de "Dime cómo quieres" admitió ser una persona impulsiva, lo que influye en cómo toma decisiones tanto en su vida personal como profesional. Respecto a sus planes, comentó:

"¿Qué planes tengo para el futuro? Soy un poco impulsiva, entonces las cosas nada más pasan. Pero espero estar feliz y en paz, haciendo mucha música y orgullosa a mi familia".

Ángela enfatizó que ha aprendido a no esconderse para agradar a los demás, concluyendo:

"Si les caigo bien, qué bueno, me encanta, y si no, también."

Reflexión sobre la autenticidad y salud mental

La cantante dejó un mensaje poderoso sobre la importancia de ser fiel a uno mismo y priorizar la salud mental, especialmente para figuras públicas que enfrentan constantes críticas. Su experiencia evidencia la relevancia de buscar ayuda profesional para manejar los desafíos del entorno digital.