Apagan el sonido a Natanael Cano por cantar corridos en feria de Aguascalientes

Durante su presentación en la Feria de San Marcos, en Aguascalientes, el cantante Natanael Cano fue silenciado en pleno show luego de desafiar las restricciones impuestas por autoridades locales, que han solicitado a los artistas no interpretar corridos considerados polémicos.

Cano, pionero del subgénero conocido como corridos tumbados, se dirigió al público visiblemente molesto cuando los asistentes le pidieron que interpretara el tema "Cuerno Azulado". Sin rodeos, el artista señaló que esa petición no le correspondía a él, sino al gobierno. "No me la vengan a pedir a mí... su gobierno es el que los está presionando", expresó desde el escenario.

Aunque no llegó a cantar esa canción en particular, Cano sí interpretó "El de la codeína", uno de sus temas más conocidos y controvertidos. Esta decisión provocó una reacción inmediata: los organizadores del evento cortaron por completo el audio, dejando sin sonido tanto al cantante como a su banda.

La situación refleja un momento tenso para el regional mexicano. A pesar del auge que vive este género en el extranjero, dentro del país se enfrenta a crecientes restricciones. Gobiernos estatales han optado por pedir a los artistas que eviten cantar canciones que aluden al crimen organizado o contienen letras explícitas, como parte de una estrategia ante la ola de violencia.

Otros músicos han vivido situaciones similares: Luis R. Conriquez acató estas medidas en Texcoco, mientras que Los Alegres del Barranco se rebelaron mostrando imágenes del líder criminal conocido como "El Mencho" en un concierto.

Con esta acción, Cano se suma a los artistas que se niegan a seguir las recomendaciones oficiales, al tiempo que lanza un mensaje directo a sus seguidores: el problema no está en los intérpretes, sino en las autoridades que imponen las limitaciones.