Ari Borovoy de OV7 busca ser diputado

El cantante de la banda OV7, Ari Borovoy, anuncio mediante sus redes sociales que buscara ser diputado en las próximas elecciones que se celebraran este año.

"En mi vida y en mi trayectoria he representado muchos talentos, pero hoy quiero representarte a ti como ciudadano. Espero contar contigo, cada like, cada comentario positivo o negativo, cada mensaje que compartas será un paso más para consolidar nuestra meta juntos", mencionó,

El productor y director de BoBo producciones invitó a sus fanáticos con unirse en su nuevo reto de vida, asi mismo dio a conocer su slogan, "Ari Borovoy, contigo yo sí voy"

"Me conoces como artista, me conoces como actor, me conoces como productor, me conoces como manager. Sin embargo, el día de hoy he tomado la decisión de participar en un nuevo reto para mí y me gustaría invitarte a que me acompañes como lo has hecho en los más de 30 años de carrera que me conoces"

A pesar del anuncio, este no menciono el partido con el cual buscaría la diputación o si bien lo haría de manera independiente, tampoco el lugar en la que buscaría la diputación.