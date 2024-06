Ariana Grande reflexiona sobre su pasado en Nickelodeon

Durante su participación en el podcast "Podcrushed", de Penn Badgley, Ariana Grande finalmente se animó a reflexionar sobre su tiempo como estrella infantil en la cadena televisiva de Nickelodeon.

La intérprete de "Break Free", quien ganó fama gracias a la serie "Victorious", recordó cómo en ese entonces llevaban el humor al límite, algo que ahora ve con desagrado.

Nos decían y convencían de que las insinuaciones (adultas) eran la diferencia cool", comentó Grande. "Creo que todo sucedió tan rápido y, al ver algunos clips ahora, me quedo como, ¿en serio?", consideró.

Mi relación con eso ha estado cambiando. Estoy reprocesando mucho de cómo fue la experiencia. Creo que el entorno necesita ser más seguro si los niños van a actuar", añadió.

Las declaraciones de Grande surgen tras la serie documental "Quiet On Set: The Dark Side Of Kids TV", en la que se acusa a Dan Schneider, creador de los programas juveniles, de mala conducta, incluyendo escribir chistes inapropiados para menores y acoso sexual.