Asaltan casa de Miguel Bosé en Ciudad de México

Ciudad de México. – El cantante español, Miguel Bosé, fue víctima de un asalto en su casa del fraccionamiento del Desierto de los Leones, en la Ciudad de México.

La noticia fue dada en primera instancia por el periodista de espectáculos, Gustavo Adolfo Infante, a través de su canal de YouTube, quien detalló que el atraco sucedió el pasado 18 de agosto.

Bosé, quien estaba dentro del domicilio junto a su hijo Tadeo, presenciaron la irrupción de un comando armado compuesto por hasta ocho personas, todos encapuchados.

Se menciona que uno de los individuos apuntó su arma de fuego hacia el artista, quien minutos después fue encerrado en una habitación junto a los trabajadores del hogar que estaban con él.

Esto fue aprovechado por los ladrones, quienes sustrajeron joyas, dinero en efectivo y un vehículo que pertenece a Bosé, cuyo valor total es aún desconocido.

Según comentó Infante, los ladrones lograron huir toda vez que secuestraron al chofer de Miguel Bosé, a quien obligaron a que condujera la camioneta hasta la salida del fraccionamiento.

Pasadas algunas horas, el vehículo fue encontrado en el fraccionamiento Rancho San Francisco, por lo que las autoridades procedieron a recuperarlo.

La noticia fue compartida más tarde por el reportero de nota roja, Carlos Jiménez, quien añadió que Bosé no ha hecho aún la denuncia correspondiente a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX).

El autor de canciones como ´Amante Bandido´ y ´Si tu no vuelves´ no ha emitido ninguna declaración al respecto, y contrario a ello solo ha publicado un par de fotografías en sus redes sociales, donde se dejó ver sonriente y con un nuevo look.

"Esta mañana desperté convertido definitivamente en un ´lomo plateado´", escribió el cantante en su cuenta de Instagram.