Aseguran que EPN termino su relacion amorosa con Tania Ruiz; Uno de los dos fue infiel

Jorge Carbajal, periodista de espectáculos, aseguró que el expresidente de México, Enrique Peña Nieto terminó su relación con la modelo Tania Ruiz, esto debido a que uno de ellos le fue infiel al otro.

El periodista sostiene que uno de ellos, salió de su hogar en España, sin embargo este regreso ante de tiempo, y sorprendió al otro teniendo relaciones con una tercera persona en discordia.

“Estaban según muy felices [...] dicen que uno de los dos fue cachado por el otro poniendo los cuernos, pero de manera explícita; esto ocurrió apenitas”, contó Carbajal en su programa de YouTube Productora 69.

Carbajal señala que ante el descubrimiento del engaño, estos empezaron a gritarse de manera furiosa, señalado las fallas del otro, a lo que vecinos llamaron a seguridad para poder calmar la situación.

“Que empiezan los gritos [...] se empezaron a echar las habladas de lo que se han aguantado uno a otro, de lo que no se toleran. De repente llamó alguien de seguridad del fraccionamiento y entonces contestó el chofer ‘Nos están avisando que hay gritos y violencia dentro de propiedad, vamos a mandar la guardia civil’”, declaró Carbajal.

Hasta el momento Enrique Peña Nieto y Tania Ruiz no ha confirmado o desmentido la información y podrían no hacerlo, pues no suelen ventilar su vida privada frente a los medios de comunicación o sus redes sociales.