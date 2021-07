Ashton Kutcher explica por qué no viajará al espacio

l actor Ashton Kutcher explicó por qué no viajará al espacio, a pesar de que ya contaba con el boleto para abordar la nave Virgin Galactic, de la compañía aeroespacial de Richard Branson, que hace apenas unos días inauguró el primer viaje más allá de los límites de la Tierra.

Se sabe que el famoso había comprado su boleto en 2012, por 200 mil dólares, siendo el cliente número 500 de la empresa, sin embargo, el viaje ahora no parece una buena idea.

"Cuando me casé y tuve hijos, mi esposa me dijo que no era una decisión familiar inteligente ir al espacio cuando tenemos niños pequeños", dijo Kutcher a Cheddar News.

Hay que recordar que el actor de "That 70´s show", desde hace 6 años está casado con Mila Kunis, con quien tiene 2 hijos.

"Entonces, terminé vendiendo nuevamente mi boleto de vuelta a Virgin Galactic. Se suponía que iba a estar en el próximo vuelo, pero no estaré", explicó el famoso.

Aunque Kunis lo convenció para que no viajara, Kutcher aún no abandona completamente sus planes para conocer el espacio.

Destaca que la compañía aeroespacial tiene planeados 2 vuelos de prueba más en los próximos meses y espera llevar adelante 400 vuelos espaciales comerciales por año.

Finalmente, la firma ya tiene vendidos 600 boletos y el precio de los pasajes se elevó a 250 mil dólares.