Autor de "Ella baila sola", lamenta que Peso Pluma no le dé crédito por la canción

MÉXICO.- El éxito de Hassan Emilio Kabande Laija, mejor conocido como Peso Pluma, ha crecido rápidamente y su fama es internacional, así lo confirmó recientemente al presentarse en "The Tonight Show" de Jimmy Fallon.

Como era de esperarse, el originario de Jalisco interpretó "Ella baila sola", el tema más popular actualmente de los corridos tumbados. La canción que originalmente fue interpretada por Eslabón Armado y Peso Pluma acumula más de 93 millones de reproducciones en Youtube.

El autor de "Ella baila sola"Sin embargo, el escritor y compositor de la canción es Pedro Tovar, quien también es integrante de la agrupación Eslabón Armado, y mediante un live en Instagram reconoció que está triste porque todo el reconocimiento se lo ha llevado Peso Pluma.

"Tú escribes una canción con esfuerzo, con sentimiento, es tu canción, es tu rola y decides montar a alguien más que te gusta su música ¿y no merecer crédito por tu rola? Básicamente, es lo que es, no recibí crédito por la rola. No me agüito, la rola es 100 por ciento mía, me vale madres", mencionó.

Muchos internautas han apoyado a Pedro Tovar, reconociendo su esfuerzo y exigiendo que se le dé el crédito correspondiente.

"Para esos que dicen que por PP pegó la rola, esa canción hubiera pegado aun así sin PP porque Pedro Tovar es el que canta la parte más viral", "La culpa no es de Peso Pluma, es de todos los que solo le dimos créditos a Peso Pluma", "Así hay muchos compositores que no reciben los créditos porque el artista canta la canción, pero sí reciben regalías", se lee en comentarios.