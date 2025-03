Bad Bunny revela el orgullo que siente por el videoclip ´Yo perreo sola´

Puerto Rico.- A cinco años de su lanzamiento, Bad Bunny ha revelado por qué el videoclip de Yo perreo sola sigue siendo uno de sus trabajos más significativos. El cantante puertorriqueño, cuyo nombre real es Benito Antonio Martínez Ocasio, compartió detalles sobre la producción y lo que representa para él.

Durante una entrevista con GQ España, el reguetonero recordó la exigente jornada de filmación, en la que pasó 24 horas seguidas en el set, caracterizado de drag para el icónico video.

"Yo estuve 24 horas grabando ese video, obviamente con algunos descansos, pero fue un proceso largo. Con cada cambio de look, peinado y maquillaje, se tomaba bastante tiempo. Cuando me puse los props de los senos, yo me acuerdo que pensé: ´me hice aesthetic, todo cab***´", comentó el artista.

Un concepto completamente suyo

El intérprete de Tití me preguntó y Me porto bonito también reveló que su principal desafío es que sus videoclips cumplan con sus expectativas creativas.

"Así se crean la mayoría de mis videos, pero este específicamente es uno de mis favoritos porque el concepto lo entregué yo completamente. Se lo di al director, detalle por detalle, y él cumplió con cada uno de ellos. Todo quedó tal y como lo pensé", explicó.

Yo perreo sola se convirtió en un himno de empoderamiento y diversidad, destacando por su mensaje de independencia y respeto a las mujeres en la pista de baile. El video marcó un momento clave en la carrera del artista, consolidándolo como una de las figuras más innovadoras de la música urbana.