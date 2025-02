Belinda niega relación con el político José Luis Parra García

En los últimos días, Belinda ha sido vinculada sentimentalmente con el político poblano José Luis Parra García, luego de que el programa Ventaneando difundiera imágenes de ambos en el Aeropuerto de Puebla. Sin embargo, la cantante decidió romper el silencio y, según algunos usuarios en redes sociales, aprovechó para enviar un "mensaje oculto" a su expareja, Christian Nodal.

Belinda responde a los rumores

En entrevista con Posta, la intérprete de Luz sin gravedad desmintió los rumores, asegurando que siempre la relacionan con personas sin fundamento.

"Siempre me relacionan con todo el mundo, me relacionan con todos mis amigos. Soy una mujer soltera, no tengo hijos, no he dejado a una familia ¡nunca! Soy una mujer que tiene el derecho de salir con quien yo quiera", expresó tajante.

Asimismo, dejó en claro que cuando tenga una relación, lo mantendrá en secreto.

"Si algún día tengo una relación, lo mantendré para mí porque esa es mi decisión. Es lo más sano. Yo me enfoco en mi trabajo, en mi música, en las cosas que yo hago. Siempre van a seguir hablando e inventando, pero la única que sabe de mi vida soy yo".

¿Quién es José Luis Parra García?

Conocido como El Choco, José Luis Parra García es diputado local en Puebla y actual coordinador de asesores del gobernador Alejandro Armenta Mier.

Es licenciado en Comercio Exterior por la Universidad Madero y tiene una maestría en Gobernanza y Globalización por la UDLAP. Su carrera política comenzó en 2005 y ha ocupado diversos cargos en el gobierno estatal.

A pesar de las especulaciones, Belinda dejó claro que su vida privada es un tema que maneja con total discreción y que seguirá concentrada en su carrera artística.