Belinda responde a rumores de presunto romance con Iván Archivaldo Guzmán

Desde hace unos días, Belinda ha sido vinculada sentimentalmente con Iván Archivaldo Guzmán Salazar, hijo de Joaquín "El Chapo" Guzmán.

Lo anterior, luego de que la periodista Anabel Hernández revelara en el capítulo "¿Quiénes son Los Chapitos?" de su podcast "Narcosistema", que la cantante tuvo un romance con el líder del Cártel de Sinaloa.

Anabel mencionó que se enteró sobre el presunto noviazgo cuando le preguntó de manera directa al Mini Lic, ex narcotraficante, hijo de Damaso López Núñez.

"Con mucha cautela y tacto, Mini Lic me dijo: No estuve ahí, pero lo que Iván me decía con Belinda, él presumía".

Belinda laza indirecta y responde al rumor

Luego de la polémica que se desató con las declaraciones de la periodista, la intérprete de 'Amor a primera vista' respondió a través de sus redes al mencionado rumor.

Belinda lanzó a través de su cuenta de Instagram, una directa en respuesta a los señalamientos de Anabel Hernández.

"Son las historias, los mitos, las fantasías y las diversas versiones que han inventado sobre mí las que han hecho que nazca: 'LA MALA'.", escribió la ex de Christian Nodal y Lupillo Rivera en el post donde habla acerca de cómo surgió su nueva canción.

Lujoso regalo que Belinda habría recibido de Archivaldo

Anabel Hernández también reveló que Iván le habría dado un lujoso regalo a Belinda.

"Este informante me afirmó que hubo un encuentro directo entre Iván Archivaldo y Belinda en el año 2022, que esto ocurrió en una hermosa residencia en la bahía de Altata, un lugar que ahora está de moda en Navolato, Sinaloa.

"Me informan que ahí, Iván Archivaldo tiene una de sus casas y es ahí, en la playa, en el atardecer y después bajo la luna, que tuvo una cena romántica con la cantante de Belinda, de acuerdo a la versión de este informante. En esa cena y siempre de acuerdo a la versión de este informante, Iván le habría hecho un regalo muy particular a Belinda: un reloj de más de 200 mil dólares".