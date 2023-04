¿Belinda se burla del embarazo de Cazzu?

En días pasados, la pareja conformada por Cazzu y Christian Nodal anunciaron la maravillosa noticia que serán papás.

De acuerdo con la información, la argentina ofreció un concierto en Buenos Aires en donde al iniciar el concierto reveló su pancita de embarazo.

Por tal motivo, se llevó los aplausos de los presentes al igual que el cantante del regional mexicano, quien también anunció la noticia en una presentación.

Ante la reciente noticia, la cantante Belinda, ex pareja del intérprete de "De los besos que te di", podría ser que reaccionó a la noticia en forma de burla.

A través de su cuenta de Instagram, compartió una serie de fotos en donde se le puede ver luciendo su cuerpo espectacular.

Así mismo, publicó un video en la plataforma de TikTok en donde luce un vientre plano mientras suena la canción de "Armani" de fondo.

Dicha canción, traducida al español podría tratarse de una indirecta en referencia a la noticia del embarazo de los enamorados.

"No necesito un anillo y mis chicas no necesitan nada, porque he pasado por el infierno y he vuelto, escucha cantar al luchador", dice la canción.

Hasta el momento, Belinda no se ha pronunciado en referencia al tema y sólo se trata de especulaciones por parte del público.