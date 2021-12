Britney Spears cumple 40 años en libertad y comprometida

VANGUARDIA.- Britney Spears, una de las cantantes más reconocidas de la industria de la música celebra hoy un cumpleaños importante. Originaria de Luisiana, Britney Spears, cumple 40 años el jueves 2 de diciembre. Spears saltó a la fama en 1998 con el lanzamiento de su exitosa canción "Baby One More Time". Desde entonces, ha sido exitosa en la industria musical, lanzando un éxito tras otro.

No obstante su éxito musical, ha estado acompañado de episodios sensacionalistas de incidentes que parecían estar relacionados con luchas de salud mental y peleas públicas con miembros de su familia. En cualquier caso, esta semana Spears acudió a las redes sociales para recordar a sus fans que, a los 40 años, todavía se siente joven.

Su publicación en Instagram incluye una cita de la película "This is 40", que dice: "No quiero comprar en tiendas para viejas. No quiero ir a J. Jill ni a Chico´s ni a Ann Taylor".

Un clip muestra a Spears probándose múltiples conjuntos frente a un árbol de Navidad. A punto de terminar el año 2021, la cantante celebra un nuevo hito al liberarse de la tutela que controló su vida y su dinero durante casi 14 años. En noviembre, un juez accedió a la petición de Spears de poner fin a la tutela y darle el derecho a tomar sus propias decisiones médicas, financieras y personales por primera vez desde 2008.

Las publicaciones en las redes sociales de la cantante indican que sigue celebrando su nueva libertad mientras planea su próxima boda con su prometido, Sam Asghari.