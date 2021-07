Britney Spears planea retirarse de la música, revela su manager

Mosaico

Rudolph cita la "intención de renunciar oficialmente" a su puesto de manager por la decisión de la cantante de retirarse de los escenarios

Larry Rudolph, quien ha representado a Britney Spears durante gran parte de sus 25 años de carrera, renuncia a ser su manager. En una carta al padre de la cantante, Jamie Spears, y a la abogada Jodi Montgomery, administradora de la fortuna de Spears, quien ha estado bajo tutela desde 2008; Rudolph cita la "intención de renunciar oficialmente" a su puesto por la decisión de la cantante de retirarse de los escenarios. La carta fue publicada por Deadline.

"Nunca he formado parte de la tutela ni de sus operaciones, por lo que no estoy al tanto de muchos de estos detalles", escribe Rudolph, quien señala que no se ha comunicado con Spears en más de dos años y medio.

"Originalmente fui contratado por solicitud de Britney para ayudarla en su carrera. Mis servicios profesionales ya no son necesarios".

"Siempre estaré increíblemente orgulloso de lo que logramos durante nuestros 25 años juntos. Le deseo a Britney toda la salud y la felicidad del mundo, y estaré allí para ella si alguna vez me necesita de nuevo, como siempre lo he estado", señala Rudolph.

El 23 de junio, Spears se dirigió públicamente a la corte por primera vez en su batalla legal de casi 13 años. Ella ha estado bajo custodia legal ordenada por la corte desde 2008 con su padre, Jamie Spears; actuando en gran parte como su único tutor.

Por lo general, las tutelas se establecen para personas mayores con demencia, o personas con discapacidades, que son, literalmente, incapaces de cuidar mental o físicamente por su propio interés.

"No estoy feliz. No puedo dormir. Estoy tan enojada y deprimida. Lloro todos los días", le dijo Spears a la jueza durante su audiencia en el Tribunal Superior de Los Ángeles.