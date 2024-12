Britney Spears sorprende al refugiarse en México tras acoso mediatico

La icónica cantante Britney Spears reveló que se encuentra viviendo en México, buscando tranquilidad tras enfrentarse a un constante acoso por parte de los paparazzi en Estados Unidos. En un video publicado en Instagram, que coincidió con su cumpleaños número 43, Britney expresó su frustración por las fotografías tomadas durante sus recientes vacaciones.

Britney calificó las imágenes como "ofensivas y deshumanizadoras", afirmando:

"Ni siquiera se parece a mí. Siempre han sido increíblemente crueles conmigo. Sé que no soy perfecta, pero parte de su comportamiento es extremadamente cruel, y por eso me he mudado a México."

Desde que logró liberarse de la tutela legal que marcó más de una década de su vida, la cantante ha estado bajo una atención mediática constante, lo que ha afectado su bienestar emocional y privado.

El día de su cumpleaños también trajo la confirmación de que Britney es ahora legalmente soltera. Su divorcio, concluido en mayo, fue oficializado tras un período de espera. Esta noticia llega en medio de rumores sobre su estabilidad emocional, pero la cantante parece estar enfocada en recuperar su privacidad y paz.

La decisión de mudarse a México ha generado sorpresa, pero también un fuerte apoyo de sus millones de seguidores, quienes ven este paso como un intento de encontrar un equilibrio tras años de intensa exposición pública.

Sin embargo, también ha despertado curiosidad sobre su elección de residencia y cómo planea mantener su vida privada en el país, donde también cuenta con una base significativa de fanáticos.

La mudanza a México podría marcar el inicio de una nueva etapa para Britney, quien ha compartido esporádicamente detalles sobre su vida tras su liberación. Mientras enfrenta los desafíos de reconstruir su vida personal, este movimiento simboliza un esfuerzo por encontrar calma y autonomía lejos de los reflectores.