Camilo y Evaluna revelan que se "separan" a días del nacimiento de su segundo hijo

Camilo y Evaluna Montaner sorprendieron a sus fieles seguidores al revelar que se separarán por unos días en la recta final de su embarazo.

Recordemos que la pareja se encontraba en Europa por la gira del cantante. Pero en su reciente video de YouTube, la hija de Ricardo Montaner reveló que ya no podrá seguir acompañando a su esposo durante su gira. ¿Cuál es la razón?

"Necesito estar en mi casa para esperar a (mi hijo), pero también estoy triste y tengo miedo de estar sola en mi casa sin mi esposo esperando a que llegue (mi hijo)".

Por su parte, Camilo confesó que se encuentra muy triste por la situación: "Evaluna está muy embarazada y sintió en su corazón que era hora de irse para la casa, a estar en casa, soltar el ancla y estar en calma. A mí todavía me queda una semana de gira y la verdad que me pone triste no estar con ella".