'Podría morir': Cancelan trasplante de pulmón a Jorge Ortiz de Pinedo

El comediante Jorge Ortiz de Pinedo reveló que, a pesar de haber estado a punto de ser operado para recibir un trasplante de pulmón, la cirugía fue cancelada de último momento, por lo que deberá iniciar nuevamente el proceso para ser considerado a esta opción médica.

El actor y productor de 76 años, quien meses atrás confesó que sus pulmones están muy dañados después de que le quitaran tumores, que resultaron ser cancerígenos, ahora manifestó a medios como Venga la Alegría que tras la complicación que padeció previo a su intervención quirúrgica, se encuentra de nueva cuenta como al inicio de su padecimiento.

"Ya estaba a punto de recibirlo, pero descubrieron un problema que tenía yo hepático (sic), o sea, en la sangre, y tuvieron que parar todo. [Dijeron] ´paren las máquinas, hay un peligro ahí, si le hacemos el trasplante, podemos provocarle una anemia tremenda y se podría morir´", explicó Ortiz de Pinedo.

Pese a esta mala noticia, el artista mexicano no quita el dedo del renglón para recuperar su salud.

"Lo que los médicos ahora me han hecho es curarme ese problema que yo tenía, que es muy peligroso, porque es una mutación de células, que me provocó hace años cuando me hicieron la quimioterapia, entonces ahora ya me quitaron la anemia, ya estoy otra vez bien", contó Jorge.

Finalmente, y aunque por ahora debe seguir usando un tanque de oxígeno cuando viaja a la Ciudad de México para poder respirar sin complicaciones, el productor aseguró que volverá a someterse a todas las pruebas necesarias para ser considerado a una nueva cirugía.