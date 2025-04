Canelo Álvarez recibe peculiar apodo en Inglaterra

Saúl "Canelo" Álvarez ha consolidado una impresionante racha de victorias frente a boxeadores británicos, lo que le ha valido el apodo de "Brit basher" en Inglaterra, término que podría traducirse como "agresor de británicos".

Entre sus víctimas más destacadas se encuentran Billy Joe Saunders, Callum Smith, Amir Khan, Rocky Fielding y John Ryder. Estas victorias han reforzado la percepción del Canelo como una verdadera amenaza para los pugilistas del Reino Unido.

El propio boxeador mexicano ha expresado que el apodo no le molesta y que estaría dispuesto a enfrentar a más representantes británicos si se presenta la oportunidad. En entrevista con el diario británico The Sun, comentó que se siente motivado por su historial y que no descarta seguir sumando triunfos ante rivales de esa región.

Con una carrera que lo ha consolidado como uno de los mejores boxeadores mexicanos de todos los tiempos, Canelo continúa escribiendo su legado, ahora con un apodo internacional que refleja su dominio en el ring.