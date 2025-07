Carlos Villagrán revive a ´Quico´ a sus 81 años en Lima: "Me piden volver"

Carlos Villagrán, el icónico actor mexicano conocido por interpretar a ´Quico´ en El Chavo del 8, volvió a dar vida al popular personaje a sus 81 años durante una función especial del Mega Circus en Lima, Perú. El espectáculo, que tuvo lugar en el MallPlaza Bellavista, fue recibido con entusiasmo y desató una oleada de nostalgia en redes sociales.

"Estoy contento de volver a Lima. Y si vuelvo a Perú es porque los peruanos me aman y me piden volver", declaró Villagrán ante el público, agradeciendo el cariño que aún le expresan sus seguidores.

Vestido con su tradicional traje de marinero, el actor ofreció una presentación de casi dos horas llena de chistes, música, juegos e interacción directa con los asistentes. Incluso tocó la guitarra, evocando a Doña Florinda, en uno de los momentos más aplaudidos de la noche.

El regreso de Villagrán llamó la atención no solo por su edad —tras haber anunciado su retiro en 2023—, sino también por el impacto emocional que causó entre varias generaciones que crecieron con el personaje. Aunque algunos cuestionaron en redes su decisión de seguir actuando, otros aplaudieron su entrega y el cariño intacto del público.

Este inesperado regreso también coincidió con la presencia en Perú de María Antonieta de las Nieves y Edgar Vivar, lo que generó rumores sobre un posible reencuentro del elenco de El Chavo del 8. No obstante, Villagrán fue enfático al negar esa posibilidad: "Yo no me junto con esa chusma. Ellos tienen sus motivos, sus razones, los respeto a todos, pero no", declaró en entrevista.

A pesar de las diferencias personales entre los antiguos miembros del elenco, la actuación de Villagrán en Lima demostró que ´Quico´ sigue vigente como un símbolo del humor latinoamericano, capaz de despertar sonrisas y emociones incluso décadas después de su creación.