Celine Dion ya no puede mover sus músculos por el síndrome de la persona rígida

La hermana de Celine Dion, Claudette Dion, compartió una desgarradora actualización sobre la batalla de la superestrella con el síndrome de la persona rígida.

Claudette declaró recientemente al programa 7 Jours de Canadá que Celine, de 55 años, ha "perdido el control de sus músculos", según el Daily Mail, ya que esta enfermedad debilitante ha empeorado con el tiempo.

"Lo que me rompe el corazón es que siempre ha sido disciplinada. "Siempre ha trabajado duro. Nuestra madre siempre le decía: 'Vas a hacerlo bien. Vas a hacerlo bien'".

Claudette añadió que Celine tiene ganas de volver a actuar a pesar del nefasto panorama.

En diciembre de 2022, Celine anunció que tendría que cancelar el resto de su gira mundial "Courage" debido al trastorno neurológico progresivo e incurable que ataca los músculos, incluidas las cuerdas vocales y el corazón.

La hermana de la intérprete de "My Heart Will Go On" afirmó que ha estado en contacto con muchas personas que padecen el síndrome de la persona rígida, y con sus seres queridos, que han "perdido la esperanza" de que algún día se encuentre una cura.

