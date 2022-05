Christian Nodal explica por qué filtró un chat que tuvo con Belinda

El artista de 23 años, Christian Nodal publicó el día de hoy desde su cuenta oficial de Twitter un pantallazo de una conversación de WhatsApp que tuvo con Belinda. Esto lo hizo como una contestación a los comentarios que ha hecho Belinda Schull, madre de la cantante, en torno a Nodal y a su relación con "Beli". Y aunque muchos condenaron que Christian haya publicado la conversación que tuvo con Belinda, el joven dio a entender que es parte de su proceso de sanación de la ruptura.

"20 años recogiendo los frutos de su hija hasta dejarla sin nada. Déjenme en paz, yo estoy sanando. No les molesto, ni siquiera exijo mis créditos en canciones o en la vida. Todo lo bello que está pasando se lo merece y también me costo a mí. Cuando me cansé de dar se acabó todo", escribió Christian Nodal en la red social junto con las imágenes de la conversación.

Cuando me canse de dar se acabo todo.

Belinda y Christian Nodal han vuelto a dar de qué hablar

En este imagen se puede apreciar que la cantante lo tiene bloqueado porque no aparece la foto de "Beli" y se lee lo siguiente: "¿Amor crees que me pueda arreglar los dientes esta semana? ¿O sea, no te va a llegar algo de dinero esta semana? ¿Aparte de lo de mis papás, para que me los pueda arreglar?". Asimismo, Belinda le escribió que se arrepiente de "todo lo que sufrió con él" y lo culpó de haberle "destruido la vida".

Algo que también recalcó la intérprete de "Bella Traición" fue que a Nodal "solamente le interesa su carrera". "Sabía que me ibas a dejar sola y a destruir la vida", se puede leer en el pantallazo que compartió Nodal. Como contexto, hace unos días la mamá de Belinda publicó en su cuenta de Instagram un video de su hija cantando en el cual dio a entender que la fama de su hija también se debe al apoyo que ella le ha dado como productora y como madre. En esta publicación una internauta escribió un comentario diciendo que Belinda "no regrese con el naco de Nodal", algo que Schull aplaudió y por ello Nodal se enojó y mostró que "Beli" le pedía dinero para darle a sus papás.