Christian Nodal, revela cuando nacerá su bebé

El cantante mexicano Christian Nodal, reveló en una entrevista recientemente cuando será el nacimiento de su primer bebé con la también cantante Cazzu.

Christian, se muestra de lo más entusiasmado por comenzar esta linda etapa que está por comenzar en su vida, la llegada de su primer hijo lo ha hecho reflexionar y pensar en ser más consciente para poder lograr ser un buen padre, pues considera que ser un padre presente marca la vida de los hijos.

Aunque ninguno de los dos ha querido dar más detalles en cuanto a su bebé, el mexicano vive hoy su momento de mayor éxito, tanto en lo profesional como personal. Pero no tardó en revelar que el nacimiento de su nena se dará en septiembre. También dijo que todo le recuerda a su hija, pues en su teléfono celular le aparecen cientos de cosas relacionado con los bebés.



´¡Yo no sé qué le pasa al celular, pero me salen tantos videos de bebés!', 'Es como: ´¡Ya sal de ahí!´. Pero me acuerdo y digo: ´No, todavía no. Aguántate´, dijo.

Cuenta con el apoyo de su familia

Además, Nodal también mencionó que está recibiendo todo el apoyo de su familia, sobre todo de sus padres Jaime y Cristi, quiénes no lo ha dejado solo en ningún momento, de todas las maneras posible le hacen llegar sus muestras de cariño y sobre todo ansiosos por la llegada de su primogénita.

´Mi papá confía mucho en que voy a ser buen padre. No me han dado más que puro amor y apoyo´, concluyó.