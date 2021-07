"Chuponcito" acusado de violar a ex-pareja

José Alberto Flores, el payaso 'Chuponcito' se encuentra rodeado de la polémica, pues se reveló que enfrenta tres denuncias por abuso sexual y extorsión.

Una de las denuncias que enfrenta el payaso la interpuso su ex pareja Barbara Estrada quien dijo en entrevista que 'Chuponcito' se tornaba violento cuando ingería alcohol. Al ser cuestionada sobre si en algún momento Flores llegó a abusar sexualmente de ella, la joven hizo una pausa para posteriormente romper en llanto y contestar afirmativamente.

“Sí (llegó a violarme). Vivía con mucho temor”, mencionó sobre el por qué no presentó una denuncia tras ser agredida. Sin embargo, el abusar sexualmente de ella no fue la única agresión que sufrió Bárbara, pues el famoso payaso continuó hostigándola a través de mensajes en redes sociales.

“El señor me seguía molestando con mensajes hasta principios de este año, me pedía que yo le mandara fotografías desnuda y si no lo hacía empezó la extorsión, si no le iba a mandar las fotografías que él tenía mías, porque él y yo fuimos pareja, se las iba a mandar a mi novio o que las iba a hacer públicas, fue cuando decidí denunciar”, dijo.