¿Clara Chía y Gerard Piqué con planes de casarse?

Pese a que Gerard Piqué y Clara Chía han pasado por meses de gran atención mediática, y no particularmente positiva, parece que nada ha turbado la relación de la novedosa pareja, puesto que recientemente se informó que estarían planeando llegar al altar.

Fue la periodista Mónica Vergara, del programa español "Fiesta", quien dio a conocer que el exfutbolista y la estudiante de Relaciones Públicas fueron captados en un restaurante de una zona exclusiva de Barcelona.

De acuerdo con la versión, durante la larga charla, uno de los temas que tocaron los tortolitos fue la boda:

En esa conversación, entre ellos se llaman 'amor'. En un momento dado, él expresa una preocupación porque él tiene que hablar en público en un evento y de ahí deriva la conversación de hablar de la boda. Hablan, sobre todo, de cómo a Clara le gustaría formar un matrimonio", dijo la comunicadora.

Clara también daría detalles de cómo le gustaría que fuera la ceremonia religiosa, ya que al parecer quiere seguir ocultándose de las cámaras y prefiere una fiesta privada.

Por su parte, la comunicadora, quien también expresó se les ve muy enamorados, agregó que hubo testigos en la plática, por lo que se dio a conocer que a la fiesta solo acudirían amigos y familiares muy cercanos.

Si bien Shakira no se convirtió en un tema más a tratar entre la pareja, la joven de 23 años estuvo atenta con el exjugador y hasta le preparó un café.

Con Shakira nunca hubo intención de casarse

Recordemos que durante los 12 años de relación que vivieron la colombiana y el español, no estuvieron cerca de contraer matrimonio, incluso, a pesar de haber tenido dos hijos, Milan y Sasha.

En una entrevista en 2022 con la TikToker Holly H, la intérprete reveló que nunca tuvo planes de llegar al altar porque "le asusta muchísimo" ese paso.



No quiero que me vea como la esposa, prefiero que me vea como su novia. Es como una pequeña fruta prohibida. Quiero que piense que todo es posible dependiendo del comportamiento", explicó la intérprete de "Ojos Así" en aquel momento.



Piqué también dijo en entrevista con el periodista inglés Gary Neville que se sentía feliz con cómo vivían hasta ese momento:

Tenemos dos hijos, funcionamos bien como pareja. No necesitamos estar casados", externó.



Asimismo, reveló que Shakira tampoco le había pedido que le propusiera matrimonio