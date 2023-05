"Con mi bebé no": Maya Nazor defiende a su hijo

En los últimos días, la influencer Karely Ruiz, se ha dedicado a enviar indirectas a Maya Nazor en redes sociales tras el polémico beso que se dio con el cantante Santa Fe Klan.

En esta ocasión, por medio de redes, Maya decidió no quedarse callada, por lo que dejó un mensaje para las personas que la atacan.

A través de la plataforma de Twitter, la creadora de contenido defendió a su hijo Luka por la serie de comentarios que recibió.

"Con mi bebé no, nadie sabe la realidad de nada. Ojalá supieran, ya me canse. No soy de caer en provocaciones", escribió la famosa.

Cabe referir que todo ocurrió cuando su ex pareja publicó unas fotografías muy sensuales con la regiomontana.

Así mismo, la influencer aseguró que es una mujer que respeta a otras mujeres además reveló que cuando todo salga a la luz entenderán muchas cosas.

Por su parte, le pidió a Karely y a sus fanáticos que no quería ver comentarios acerca de su bebé, ya que no lo va a permitir.

"No princesa, no te voy a dar el foco que quieres, yo no me rebajo con tus cochinadas", agregó otra publicación en la misma red.

Finalmente, Maya Nazor a las pocas horas de las publicaciones decidió eliminarlas de la cuenta, sin embargo, se desconoce los motivos.