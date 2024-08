Confirman divorcio de Jennifer Lopez y Ben Affleck

Después de varios meses de rumores, este martes finalmente se confirmó el divorcio entre Jennifer López y Ben Affleck, esto de acuerdo al diario estadounidense TMZ.

De acuerdo al diario, fue la propia Jennifer quien presentó los documentos legales ante el Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles y sin la asistencia de un abogado.

La pareja se habría separado el pasado 26 de abril, esto luego de que ambos contrajeran nupcias el 16 de julio de 2022. Uno de los aspectos que han salido a la luz es que no existe un acuerdo prenupcial, por lo que cualquier ingreso que ambos obtuvieron durante los dos años de su matrimonio es de propiedad conjunta.

Durante el tiempo que estuvieron juntos ambos artistas siguieron trabajando en distintas películas, ingresos que podrían entrera en esa fortuna.

En este lapso Ben Affleck apareció en "Air" e "Hypnotic", y también produjo "The Instigators". Incluso hace algunos días terminó el rodaje de "The Accountant 2".

Por su parte, Jennifer López trabajo en"Shotgun Wedding", "The Mother", "This Is Me... Now" y "Atlas", en esta última, López llegó a Ciudad de México para presentar esta película de Netflix.

¿Cuál es la historia de Jennifer López y Ben Affleck?

La historia de Jennifer López y Ben Affleck se remonta a inicios de la década de los 2000 cuando ambos se conocieron en la cinta Gigli. Aunque hubo química entre amos, Ben Affleck solo se limitó a ser amigo de la cantante, ya que en ese momento ella estaba con su segundo esposo Cris Judd.

En 2002, Jennifer y Ben volvieron a actuar juntos en la cinta Padre soltero (Jersey Girl), en ese momento ambos ya eran pareja, pero su relación se mantenía en privado.

Cuando finalmente su noviazgo fue público ambos presumían de su romance en alfombras rojas y eventos y fue el 11 de noviembre de 2002 cuando confirmaron que se casarían. El anuncio lo hicieron en el programa PrimeTime: Special Edition de la cadena ABC.

Aunque todo parecía ir bien, en septiembre del 2003 ambos pospusieron su boda adjudicándolo a la "excesiva atención mediática" que rodeaba al evento.

Finalmente, en enero de 2004, el representante de López dijo a la revista People que el compromiso había terminado.

El tiempo pasó y ambos contrajeron matrimonio con otras personas, Jennifer López con Marc Anthony y Ben Affleck con Jennifer Garner.

Para sorpresa de muchos, en 2021, los dos actores volvieron a estar en el ojo público con rumores de que habían retomado su romance 20 años después. En septiembre de ese año ambos confirmaron su noviazgo y en julio de 2022 se casaron en Las Vegas.

<amp-instagram data-shortcode="CwMe-XSOrdy" width="400" height="400" layout="responsive" i-amphtml-layout="responsive"></amp-instagram><amp-ad width="300" height="1" type="teads" data-pid="136343" layout="responsive" i-amphtml-layout="responsive" data-amp-slot-index="4" data-block-on-consent="default"></amp-ad>