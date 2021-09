Cristian Castro cantara en El Vaticano para el Papa

Cristian Castro se encuentra actualmente de viaje en Italia, sin embargo, apenas reveló los verdaderos motivos de su visita a dicho país. Y es que, confesó que su estancia en Europa se debe a un encargo que el mismísimo Papa Francisco le encomendó.

"Estoy en un viaje maravilloso, me invitó el Vaticano junto con un empresario argentino muy conocido. Resulta que este argentino es amigo cercano del Papa, entonces, el Papa le dio unos poemas que tenía por ahí y el empresario se ofreció a ponerle música a estas frases hechas por el mismo papa Francisco", comenzó a contar Castro para Ventaneando.

Asimismo, ahondó que, después de que las personas correspondientes concluyeron la musicalización de los poemas, se extendió la invitación a él para que él hiciera la voz en las canciones.

"Son dos canciones que voy a interpretar este 21 de septiembre en el Vaticano, es un evento privado" comentó.

También añadió que son canciones con un sentido religioso, pero consideró que eran una gran oportunidad y que era algo que a él le gustaba.

"Me sorprendí muchísimo, me sentí halagadísimo, con un honor tremendo de que el gran empresario y el Papa Francisco -porque me parece que le ofrecieron varias voces y él escogió mi voz- y les agradezco mucho", dijo Cristian.

Respecto al contenido de las dos canciones, Castro expresó que son muy espirituales y plegarias, además de algunos pasajes de la niñez del papa Francisco.

"Tiene frases bellísimas que creo que van a conmover a mucha gente y todo en relación a la Virgen, a Dios, a Jesucristo a los santos y me encanta poder cantar religioso. A mi madre le va a encantar, a mi abuela también, a mucha gente que le está gustando ese género y me gusta tener esta alabanza, porque creo que en mi trayectoria nunca he tenido una alabanza y creo que es es un buen momento para mí", explicó.

El intérprete de Azul señaló que desconoce si el Papa ya tenía conocimiento previo de su trayectoria como cantante, no obstante, puntualizó que esperaba que sí.

"Una belleza tener contacto con nuestro Papa, nosotros los mexicanos somos tan emocionados con la religión y el catolicismo lo amamos con toda el alma. Después de Italia somos los que más tenemos esta devoción y lo respetamos. Así que me da mucho gusto que nos conozca poco a poco", destacó.

Castro añadió que próximamente estrenará un nuevo álbum musical, como parte de sus 40 años de trayectoria.

Recientemente, el cantante concedió una entrevista al programa Hoy, donde platicó acerca de la relación que sostiene con sus hijos mayores, quienes viven con su madre Valeria Liberman en Miami.

Según el cantante, no ha podido visitar a sus hijos, Simone y Mikhail Zaratustra, desde que inició la actual situación sanitaria: "Ahora con la pandemia, no quiero contagiarlos, ellos tampoco a mí, yo vivo en Los Ángeles, ellos viven en Miami", afirmó Cristian y continuó: "Ahorita un poco el foco de la pandemia creo que está en Miami, la verdad que no los veo mucho, en esta pandemia, ha estado imposible".

Cristian afirmó en una entrevista para Hola que no se considera un buen padre, pues no es una persona entregada a sus hijos, aunque afirmó que sí cumple con el cariño que puede darles.

"Es un poco egoísta mi postura, como la quieran ver, pero no soy tan aficionado lamentablemente, porque es lamentable. Quisiera ser más aficionado a ser padre, más allegado, pero finalmente me llama más la atención a la canción que estoy haciendo, el viaje que viene, me gana la atención a lo que está sucediendo musicalmente", contó Cristian.