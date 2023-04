Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez habrían tenido una fuerte discusión en un avión

En el programa En todas las salsas que se transmite en el canal digital MTMAD, dieron a conocer que según una persona que trabaja en vuelos privados, la relación entre Cristiano Ronaldo y su pareja, la modelo Georgina Rodríguez no es tan buena como la pintan.

En el programa señalaron que la pareja tuvo una pelea a gritos al interior de un avión privado.

"La testigo me escribe y me dice que ´la crisis entre Cristiano y Georgina es totalmente real´. Ella tiene un contacto de alguien que trabaja con vuelos privados. Me dice que, hace un mes atrás, tuvieron una movida monumental. Fue a grito pelado. Georgina subió al avión totalmente enfadada y no saludó a nadie, Cristiano sí fue educado", explicó el periodista Abel Planelles.

"Y en las horas de vuelo...", agregó el panelista, a lo que otro de los protagonistas del segmento le consultó: "¿No se hablaron?". "Si, fue una movida muy heavy", dijo Planelles. Luego de eso, el resto de los integrantes del programa se quedaron analizando la situación que estaría atravesando la pareja.

Ante estos rumores, la propia Georgina escribió en su cuenta de Instagram la frase, "El envidioso inventa el rumor, el chismoso lo difunde".

En la televisión de Portugal se a especulado que desde la llegada de la familia de CR7 a Arabia Saudita se han presentados problemas en la relación del futbolista con la modelo.