¿Cuál es el estado de salud de Daniel Bisogno hoy 23 de febrero?

Daniel Bisogno mantiene en preocupación al mundo del espectáculo y todos aquellos seguidores fieles que han seguido su carrera en Ventaneando desde hace más de veinticinco años. El conductor ingresó al hospital la semana pasada, ausentándose de sus deberes en el programa de revista.

Lo que en un principio se informó como un procedimiento de rutina poco después desembocó en la confirmación de que el "Muñe" se encontraba en coma, que recibió una operación de pulmón y que tiene un cuadro hepático bastante serio.

Niegan que Daniel Bisogno tenga VIH

Mucha especulación ha circulado respecto a su estado de salud, llevando a algunos a pensar que el conductor de espectáculos sufría de VIH o SIDA, algo que Jorge Carbajal negó el día de ayer 22 de febrero en su programa, al confirmar que las dolencias de Bisogno eran hepáticas.

"Les puedo decir que la información que yo tengo confirmada es que no tiene VIH o SIDA. El tema es hepático [...] está entre la vida y la muerte, nos puede caer bien, mal, pero es un ser humano que no se merece lo que está pasando. Podemos pedir por su pronta recuperación y no nos quita nada, pero sí les dejó claro que no tiene VIH, ni SIDA", informó el reportero.

El conductor fue intubado

Previamente, el pasado miércoles 20 de febrero, su amiga y jefa del programa Ventaneando Pati Chapoy, confirmó que Daniel Bisogno se encontraba intubado. Al sobrino de Angélica María se le dificulta respirar por la debilidad de sus músculos.

"Hoy le hicieron un procedimiento en la mañana, una tomografía. Se le dificulta respirar solo porque lamentablemente no tiene los músculos, la fuerza en los músculos para que pueda respirar por sí mismo", comentó Chapoy con preocupación.

Recibió una operación de pulmón