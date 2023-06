¿Cuándo se estrena ´The Idol´, una de las series más polémicas del año?

La serie "The Idol", que se estrenará el 4 de junio, es un drama estadounidense creado por Abel Tesfaye, Reza Fahim y Sam Levinson para HBO Max, que abordará aspectos de la industria de la música.

Se centra en un gurú de la autoayuda y líder de un culto moderno que entra en una relación complicada con una joven que es ídolo del pop en un vertiginoso ascenso. La serie, protagonizada por Lily-Rose Depp y The Weeknd, tuvo una presentación de lujo en el Festival de Cine de Cannes aunque desató la polémica, porque muchos la consideraron como "pornográfica y extrema".

Lily-Rose Depp es el motor de este programa de televisión que está centrado en "Jocelyn", una joven que está alcanzando la cima de la industria de la música.

Ella empieza una compleja relación con "Tedros", interpretado por The Weeknd, un gurú de la autoayuda y líder de un culto contemporáneo.

Tal vez el personaje principal se parece un poco a una de las grandes ídolos del mundo pop: Britney Spears, que por los problemas que tuvo en el pico de su popularidad perdió la posibilidad de hacerse cargo de sus bienes personales incluso hasta bien entrada en su mayoría de edad.

Está claro que las luces de la fama encandilan y no solo en un show de HBO Max, sino que en la realidad también. Por lo pronto ya hay quienes tienen grandes deseos de que arranque la primera temporada, por todo lo que ha generado hasta ahora.

The Weeknd cambiará su nombre artísticoEl cantante canadiense conocido como The Weeknd ha decidido cambiar su identidad en las redes sociales y adoptar su nombre original, Abel Tesfaye.

El inesperado cambio se dio el pasado15 de mayo en su cuenta de Twitter e Instagram donde apareció con su denominación de nacimiento sustituyendo al seudónimo que ha usado en los últimos años.

Además, el intérprete comentó que desaparecer a The Weeknd es parte de su plan para cerrar una etapa de su carrera musical que incluye éxitos como Blinding Lights, Cant Feel my face o Starboy. De la misma forma el artista confirmó que el álbum en el que está trabajando será el cierre final para su antiguo nombre.

Este cambio se produce después de que The Weeknd fuera reconocido por los Guinness World Records como el músico más popular del mundo.

En marzo, obtuvo dos nuevos títulos por tener la mayor cantidad de oyentes mensuales en Spotify, con 111.4 millones al 20 de marzo, y por ser el primer artista en alcanzar los 100 millones de oyentes mensuales.