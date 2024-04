Daniel Bisogno relata experiencia 'paranormal' que vivió cuando estuvo intubado

Hace apenas unos días, el conductor de televisión, Daniel Bisogno regresó a 'Ventaneando', luego haberse ausentado por más de un mes, por problemas de salud.

Cabe de recordar que Bisogno estuvo más de 25 días intubado y en terapia intensiva tras sufrir una infección pulmonar.

Durante su regreso al programa, el presentador de espectáculos reveló frente a las cámaras que vivió una experiencia paranormal cuando estuvo hospitalizado y delicado de salud.

En la emisión de ayer, Daniel le contó a sus compañeros y al público lo que pasó cuando estuvo intubado por varias semanas, luego de no poder respirar bien a causa de la infección.

De acuerdo con lo relatado por Bisogno, para él nunca estuvo en terapia intensiva, debido a que el tiempo que estuvo inconsciente, el comunicador se veía junto a la actriz Isela Vega en una playa.

No sé si fueron sueños o alusiones. Cuando estaba intubado y que duré 20 días ahí, en terapia intensiva (...), para mí yo nunca estuve en el hospital, yo estuve en otro lado. Desperté en un hospital que era el mismo, pero había cactus, pensé que era una versión de playa del hospital", inició.

Daniel destacó que Isela fue su guía espiritual, luego de que al encontrarse con ella, le dijera que todo saldría bien.

Posterior, comentó que en su sueño acudió a una fiesta que lo habían invitado, pero que no podía caminar y tuvo que arrastrar.

"Me dicen que hay una fiesta en la noche, que si quiero ir, voy y camino por una calle que parece de playa y me encuentro con Isela Vega, ella fue mi guía espiritual y me dice que tranquilo, relájate, que todo va a estar bien.

"En la fiesta pasaban una película en la pared, que sí existe la película, no la había visto. Yo viví eso y estando ahí me acuerdo que como no podía caminar, me tuve que arrastrar a la cena, hasta un sillón redondo y ahí me quedé dormido, no me dieron de cenar".

El periodista comentó que en el sueño viajó a Houston junto con todos sus doctores, sin embargo, hubo un momento en el que ya no sabía cómo volver a la playa en la que se encontraba.

"Luego iba a Houston, estaban todos mis doctores, iban conmigo, pero como yo sabía que estaba este hospital queriendo hacer un medio de comunicación, iban a hacer un programa y yo decía que no podía salir así. Se acercaban los días y ya se iba a hacer el programa.

"Yo me quería ir (a la playa), ya se iban todos de Houston y no llegaba nadie. No me acuerdo de haber tomado el vuelo de regreso y ya estaba en la playa otra vez".

Finalmente, dijo que cuando lo desentubaron y logró despertar del coma, él pensaba que aún estaba en la playa.

"Todo lo viví absolutamente (...), cuando regreso, seguía pensado que estaba ese sillón redondo y que me bañaban en la playa. Sigo con susto, no puedo ver a Isela Vega".