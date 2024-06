Daniel Bisogno revela que se someterá a un procedimiento médico

El conductor de televisión Daniel Bisogno es tendencia en redes, luego de que diera a conocer que en los próximos días será hospitalizado nuevamente.

En la más reciente emisión de Ventaneando, el presentador anunció que está por reincorporarse a la obra en la que estaba antes de haber ingresado de emergencia hace unos meses al hospital, donde estuvo intubado durante casi un mes.

Además, 'El Muñeco' reveló que está por someterse a la última etapa de su procedimiento médico, del cual no dio detalles.

"Ya estoy a punto de reintegrarme en lo que viene el último procedimiento", contó.

Bisogno dijo sentirse muy bien de salud para retomar su carrera como actor, y comentó que su regreso a los escenarios podría ser a partir del próximo fin de semana.

"Sí, me voy a integrar a la obra, me siento estupendamente bien, yo creo que de este al otro ( fin de semana)".

Relata experiencia 'paranormal' que vivió

Cabe de recordar que Daniel Bisogno estuvo más de 25 días intubado y en terapia intensiva tras sufrir una infección pulmonar.

Durante su regreso al programa, el presentador de espectáculos reveló frente a las cámaras que vivió una experiencia paranormal cuando estuvo hospitalizado y delicado de salud.

De acuerdo con lo relatado por Bisogno, para él nunca estuvo en terapia intensiva, debido a que el tiempo que estuvo inconsciente, el comunicador se veía junto a la actriz Isela Vega en una playa.

"No sé si fueron sueños o alusiones. Cuando estaba intubado y que duré 20 días ahí, en terapia intensiva (...), para mí yo nunca estuve en el hospital, yo estuve en otro lado. Desperté en un hospital que era el mismo, pero había cactus, pensé que era una versión de playa del hospital", inició.

Daniel destacó que Isela fue su guía espiritual, luego de que al encontrarse con ella, le dijera que todo saldría bien.

Posterior, comentó que en su sueño acudió a una fiesta que lo habían invitado, pero que no podía caminar y tuvo que arrastrar.

"Me dicen que hay una fiesta en la noche, que si quiero ir, voy y camino por una calle que parece de playa y me encuentro con Isela Vega, ella fue mi guía espiritual y me dice que tranquilo, relájate, que todo va a estar bien.

"En la fiesta pasaban una película en la pared, que sí existe la película, no la había visto. Yo viví eso y estando ahí me acuerdo que como no podía caminar, me tuve que arrastrar a la cena, hasta un sillón redondo y ahí me quedé dormido, no me dieron de cenar".

Finalmente, dijo que cuando lo desentubaron y logró despertar del coma, él pensaba que aún estaba en la playa.

"Todo lo viví absolutamente (...), cuando regreso, seguía pensado que estaba ese sillón redondo y que me bañaban en la playa. Sigo con susto, no puedo ver a Isela Vega".