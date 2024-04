Daniel Bisogno señala que su madre falleció por negligencia medica

Este pasada semana, el controvertido presentador de televisión, Daniel Bisogno regreso al programa Ventaneado, esto tras una larga estadía en el hospital por complicaciones en su ya delicada salud.

En entrevista con TVyNovelas, Daniel Bisogno,, hablo sobre como fue que recibió la noticia de la muerte de su madre, pues María Araceli Bisogno Tapia falleció cuando este seguía en estado de coma, fue días después que su hermana le dio la noticia.

"Mi hermana me dijo que si recordaba que mi mamá estaba enferma, dije que sí, y siguió diciendo que había tenido una complicación, yo pregunté si la libró y me dijeron entre lágrimas que no, mi mamá quería irme a ver al hospital mientras estuve en terapia intensiva, pero no se pudo".





"Sí, me siento tranquilo, a lo mejor me faltó verla un poco más, pero siempre estuve para ella, pude darle todas las cosas que se le antojaban, cuando le depositan la quincena, mi mamá se sentía millonaria". dijo Bisogno.

En la entrevista, este aseguró que su madre habría fallecido por negligencia medica, aunque no hablo mas sobre esto.

"Me hubiera gustado que estuviera mejor atendida, yo creo que mi mamá murió por negligencia, pero bueno, yo me quedo tranquilo".

Finalmente, el también actor dijo que algo que le parece sorprendente es que dos días después de que murió su mamá él empezó a recuperarse.