Daniel Craig recibe condecoración por su papel como James Bond

La princesa Ana, hija de la fallecida Reina Isabel II y hermana del actual monarca británico, condecoró al actor británico Daniel Craig, con la condecoración de la Orden de San Miguel y San Jorge, por su contribución al cine y al teatro.

Fue la misma Reina Isabel II quien integró al actor que interpreta a James Bond, a la Orden de San Miguel y San Jorge, pero no fue hasta ahora que se le entregó su medalla, esto por su larga carrera en el cine y principalmente por su papel como el agente James Bond.

Curiosamente, el personaje de Ian Fleming también ostenta este reconocimiento.

El actor le dio vida al Agente 007 en 2006 con Casino Royale y le siguieron Quantum of Solace en 2008, Skyfall en 2012, Spectre en 2015 y No time to die en 2021.

La leyenda de Daniel Craig como James Bond llegó aún más lejos que su predecesores, pues el actor interpretó junto a la Reina Isabel un corto donde se presentaría a la monarca para los Juegos Olímpicos de Londres 2012.