Danna Paola confiesa que siente atracción por las mujeres

CIUDAD DE MEXICO. - Tras haber triunfado el pasado fin de semana en Tomorrowland, la cantante mexicana Danna Paola, ha dado de qué hablar con su reciente entrevista en el canal de YouTube de las influencers Calle y Poché.

Durante la entrevista tocaron temas muy controversiales que han ocurrido en su vida, pero en específico preguntaron a la famosa protagonista de Élite sobre sus preferencias sexuales, dejando boquiabierto a muchos de los usuarios que fueron testigos del podcast.

Danna fue cuestionada por las influencers sobre si alguna vez ha sentido atracción con alguna mujer, a lo que la artista respondió que sí, asegurando que incluso había tenido un ´crush´ con una persona de su mismo sexo.

Danna asegura tuvo un ´crush´ de su mismo sexo en el pasado´¿alguna vez te ha gustado una mujer?´, cuestionó una de las jóvenes, ´Sí, claro o sea yo creo que ha sido de las de los descubrimientos más lindos que he tenido porque la verdad es que no, yo no creo o no me considero al 100% como una persona que no... no puedo con las extremidades o sea lo mismo del balance no pero sí tuvo un crush muy grande en algún momento con una chica y ya lo escucharán en álbum´, contestó.

Por otro lado, hizo énfasis en que no le gustan las etiquetas, por lo que, se reservó el derecho de hablar sobre cuál era su orientación sexual. Las declaraciones de la cantante sin duda sorprendieron a sus miles de fanáticos, quienes no se esperaban la respuesta de Danna.

Algunos fanáticos han estado especulando sobre quien podría ser la mujer a la que se refiere y muchos llegan a la conclusión que pudo haber sido su compañera de serie Ester Expósito. Hasta el momento eso se mantiene en rumores.