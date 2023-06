´De ser esposos, pasamos a ser amigos´ Lucero confirma la buena relación con Mijares

A raíz de la pandemia Lucero y Mijares, decidieron hacer las pases y unir sus mayores talentos para ofrecer un concierto en transmisión en vivo junto a sus dos hijos, lo que originó que lanzaran su propia gira ´Hasta que se nos hizo´ llevándola no solo en México sino a toda Latinoamérica.

Debido a la excelente relación que existe entre ambos artistas, es que se dio este encuentro que trajo consigo mucha alegría entre los fanáticos, quiénes destacaron la complicidad que existe entre los dos, pues se tienen tal respeto y admiración que no les es difícil trabajar juntos.

Lucero y Mijares tienen una buena relación pues pasaron de ser esposos a amigos

La misma cantante compartió que su ex marido aporta muy buenas ideas para el show, lo que le complementa a la hora de la creatividad, pues cuando les toca trabajar juntos sólo son dos buenos amigos y colegas.

´A veces los duetos o las duplas pueden ser muy complicados porque no sabes bien cómo es la otra persona o sus manías, lo que le gusta o no, pero aquí nos conocemos perfectamente, no tenemos tiempo de estar peleando ni discutiendo ya que nos respetamos mucho´, comentó.

Además, han pasado más de diez años desde que la pareja decidió ponerle fin a su matrimonio, pero esto no fue impedimento para que su relación se haya visto afectada, sino todo lo contrario, los ha unido más.

´Estuvimos casados muchos años, no sé si la gente piense que somos la pareja ideal y de repente piden que volvamos, pero sólo somos colegas, tenemos una sociedad con nuestros hijos. De ser esposos pasamos a ser amigos´, agregó.