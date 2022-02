Diego Verdaguer no estaba vacunado contra COVID

Diego Verdaguer murió el pasado 28 de enero tras haberse contagiado de COVID-19. Tras su fallecimiento, se ha especulado que el cantante no se vacunó contra el coronavirus, ya que su esposa, Amanda Miguel, en diferentes ocasiones mostró que estaba en contra de inocularse, pero ahora es la hija mayor del intérprete de Volveré que confirmó que su padre no se aplicó ninguna vacuna contra el coronavirus.

En entrevista con Sale el Sol, Gimena Boccadoro, hija mayor de Diego Verdaguer, fruto de su primer matrimonio, reveló que su papá no estaba vacunado contra el COVID-19 y dio a conocer su sentir tras la muerte de su papá.

"Mi padre no estaba vacunado, en absoluto. En fin, yo sí estoy vacunada, él no estaba vacunado", señaló.

Gimena expresó unas palabras hacía su padre, a quien dijo siempre lo recordará por el gran ser humano que era, así como por su talento y su música.

"Mi padre es hermoso, creativo, bueno, nadie es perfecto, pero es muy bueno. Fue un padre excelente para mí y sé que lo voy a encontrar y que bueno, nos queda su creatividad, su música, su sonrisa incomparable y que le recordemos y lo vivamos y lo continuemos viviendo con mucho amor y alegría porque él siempre inspiraba alegría y nos dejaba algo bonito siempre".

La primogénita de Diego Verdaguer le cuestionaron cómo estaban sus hijos tras la muerte de su abuelo.

"Mis hijos están súper tristes, he tratado de distraerlos. Mi hija no está conmigo en este momento, está trabajando y es bastante difícil porque mi papá era un abuelo, que aunque no vivíamos juntos, era muy presente con mis hijos, muy cariñoso, mu dedicado y los entendía mucho (...), para ellos es un poquito complicado la pérdida, es la primera pérdida que tienen grande en esta vida".

Finalmente, Gimena señaló que hay buena relación con su hermana menor, Ana Victoria, y que están en contacto.

"Mi hermana y yo estamos en constante comunicación y cosas pendientes que me quedé con mi papá, todas. Siempre tendremos cosas que crear y esa belleza que disfrutar y arte que hacer y todo siempre por siempre y eso nunca se va a terminar". Con información de Milenio.