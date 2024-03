Drake Bell revela que pensó en tomar su vida el día que desapareció en Florida

El cantante Drake Bell sorprendió a sus fanáticos, luego de revelar que pensó en quitarse la vida cuando presuntamente estaba desaparecido en Florida.

Hace unos meses, el famoso exactor de Nickelodeon preocupó a sus seguidores y al mundo del espectáculo luego de que fuera reportado como desaparecido y en peligro en Estados Unidos.

Pese a que a las pocas horas apareció, el famoso dejó algunas dudas y especulaciones en redes sociales.

Sin embargo, hace unas horas, el cantante reveló durante una entrevista con Yordi Rosado, lo que realmente sucedió, así como los motivos que lo orillaron a desaparecer unas horas, sin contestarle las llamadas a sus familiares y amigos.

"Sabía que necesitaba un empujón para sacarme de mi estabilidad. Comencé esa espiral de nuevo y fue cuando esa otra noticia se volvió viral, cuando desaparecí. Cuando estaba en Florida, ahí perdí la cabeza. Solo quería desaparecer, dejar todas esas cosas horribles atrás", mencionó Drake.

"Empecé a decirle a mi familia cosas terribles, que ya no quería estar más aquí, no sabía cómo seguir adelante. Sí, estoy seguro de que hubo momentos en los que pasó por mi mente, pero realmente solo quería desaparecer. No sabía lo que significaba, pero ya no quería estar en el presente", añadió.

Además, reveló el motivo por el cual no le contestó a sus familiares, de acuerdo con lo relatado por el actor, rentó un auto y manejó sin parar por todo Florida, ahogando sus problemas en algunos bares que se encontraba en el camino, sin darle señales de vida a su familia, hasta que la policía lo encontró.

"Renté un carro en Florida y solo manejé sin parar. Me detenía en bares intentando ahogar mis problemas, sin responderle a mi familia; tenía mi celular a un lado, no respondí por horas. Así que llamaron a la policía y me reportaron como desaparecida", concluyó.